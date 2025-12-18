Правительство утвердило перечень бюджетных расходов с использованием цифрового рубля

Правительство России утвердило перечень бюджетных расходов, по которым уже в этом году может быть использован цифровой рубль. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В список вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, заработную плату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов государственной собственности»,— сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Перечень был разработан в рамках Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ», предусматривающего исполнение федерального бюджета с использованием счета цифрового рубля.

С 1 января 2026 года цифровой рубль можно будет использовать для переводов в бюджеты и перечислений федеральным учреждениям. С 1 июля 2027-го такие операции станут возможны с региональными и местными бюджетами, а также с внебюджетными фондами и получателями средств.

При этом выплаты из бюджета в цифровых рублях будут проводиться только по желанию получателей, сообщили в Минфине. Открыть счет цифрового рубля сможет исключительно сам гражданин.