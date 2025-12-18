Суд конфисковал имущество бывшего ставропольского чиновника на 2 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы обратил в пользу государства имущество бывшего главы Предгорного района Ставропольского края Николая Гюльбякова. Стоимость изъятого имущества оценивается в 2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2009 году Николай Гюльбяков присвоил муниципальные земли площадью 39,7 га и зарегистрировал на других людей. Часть из них (28,5 га) он распределил между родственниками, остальную продал за 582 млн руб. На полученные деньги бывший чиновник купил три квартиры, дом и девять офисных зданий в Москве и Ессентуках, следует из пресс-релиза.

В 2016 году Ессентукский городской суд приговорил Николая Гюльбякова к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 1,5 млн руб. по делу о посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, экс-чиновник был посредником в передаче 1,5 млн руб. бывшему руководителю следственного отдела по Предгорному району за квалификацию дела о коммерческом подкупе на менее тяжкое преступление.