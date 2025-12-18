МЧС предупредило свердловчан о сильном снеге 19 декабря

Главное управление МЧС по Свердловской области предупредило о сильном снеге 19 декабря. В связи с этим , жителям региона настоятельно рекомендуют воздержаться от туристических походов в лесные массивы и дальних поездок на автомобиле.

Водителям рекомендуется выбирать оптимальный скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров. Пешеходам в снегопад рекомендуется обходить шаткие конструкции и здания с поврежденной крышей, а также обращать внимание на нависшие предметы и оборванные провода.

По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу, 19 декабря в Свердловской области будет облачно, местами сильный снег, на дорогах возможны снежные заносы. Ветер южный, днем северный 4-9 м/с. Температура ночью -9...-14°, на севере -16…-21°, на крайнем севере до -26°, днем -8…-13°, на юго-западе до -3°, на севере -15…-20°, на крайнем севере до -25°.

В субботу, 20 декабря, в регионе ночью будет облачно, на севере без осадков, на юге небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах возможен снежный накат. Ветер северный 4-9 м/с, днем 1-6 м/с. Температура ночью -26…-31°, на севере и востоке до -36°, на крайнем севере -38…-43°, днем -22…-27°, на крайнем севере до -37°.

В воскресенье, 21 декабря, в Свердловской области ночью будет переменная облачность, без осадков, днем облачно, небольшой, местами умеренный снег, в горах до сильного. В отдельных районах прогнозируется метель, на дорогах возможны снежные заносы. Ветер южный 4-9 м/с днем порывы 14-16 м/с. Температура ночью -29…-34°, на севере и востоке до -39°, на крайнем юго-западе до -24°, днем -6…-11°, на севере и крайнем востоке до -16°, на западе -1…-5°.

В Екатеринбурге 19 декабря будет снег, температура воздуха ночью -10, днем -7°.

20 декабря в столице Среднего Урала ночью будет небольшой снег, -28°, днем без осадков, -25°.

21 декабря ночью будет без существенных осадков, -33°, днем небольшой снег, -7°.

