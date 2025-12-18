В Батайске 36 пострадавших от атаки БПЛА подали заявления на матпомощь

В администрацию Батайска подано 36 заявлений на материальную помощь от жильцов домов, которые пострадали в результате атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Валентин Кукин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Глава города поручил подготовить документы для выделения средств на инструментальное обследование четырех поврежденных домов. Работы по обследованию двух зданий планируется завершить к 23 декабря, а остальных двух — к 26 декабря.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время падения беспилотника ночью 18 декабря в Батайске сгорели четыре дома, ранения получили семь человек. Четверым медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую больницу скорой медицинской помощи, одного из них врачи спасти не смогли.

В городе был введен режим ЧС.

Наталья Белоштейн