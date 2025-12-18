В Батайске из-за падения БПЛА ввели режим ЧС

В Батайске на месте падения беспилотника ликвидировали возгорание, специалисты обследуют территорию. С 00:30 на ограниченной территории города введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава администрации города Валентин Кукин.

На месте происшествия работает оперативный штаб. Для устранения последствий падения БПЛА задействовали спасателей, полицию, медиков и коммунальные службы. Специалисты обходят дома, фиксируют повреждения и проверяют инженерные сети.

В администрации Батайска начался прием жителей пострадавших домов. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Батайске ранения в результате атаки получили семь человек. Четверым медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую больницу скорой медицинской помощи, однако одного из них врачи спасти не смогли.

«Прошу горожан сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять в сети непроверенные данные и кадры с места ЧС – это важно и для безопасности, и для родственников пострадавших», – написал глава города.

Константин Соловьев