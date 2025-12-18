Несколько человек погибли при крушении частного самолета в Северной Каролине

Легкомоторный частный самолет Cessna 550 упал в городе Стейтсвилл в Северной Каролине. В результате погибли несколько человек, сообщил CNN заместитель шерифа округа Айрделл Билл Хэмби. Всего на борту находились шесть человек, пишет WBTV.

Самолет вылетел из Стейтсвилла около 10:20 (18:20 мск), пролетел около восьми км, после чего развернулся обратно в сторону аэропорта и упал на взлетно-посадочной полосе. В результате произошел сильный пожар. Точное число жертв пока неизвестно.

Аэропорт закрыт для уборки обломков. Расследование причин крушения проведут Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.

CBS News отмечает, что самолет принадлежал частной компании, которая связана с бывшим гонщиком NASCAR Грегом Биффлом.