Минфин предложил повысить лимит страхового возмещения по некоторым вкладам

Минфин России подготовил законопроект об увеличении лимита страхового возмещения с 1,4 до 2 млн руб. по отдельным видам вкладов. Документ опубликован на портале правовых инициатив.

Ведомство предлагает внести изменения в закон «О страховании вкладов в банках РФ». Повышенное страхование Минфин планирует распространить на рублевые вклады физлиц со сроком свыше трех лет, а также на рублевые вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами сроком от одного до трех лет.

В соответствии с законопроектом, в случае наступления страхового случая выплаты по таким вкладам будут производить отдельно от возмещения по другим типам счетов и вкладов. При этом повышенное страховое покрытие не будет применяться, если договор предусматривает возможность досрочного изъятия средств с выплатой процентов по ставке выше, чем по вкладам до востребования.

Законопроект также предусматривает увеличение лимита страхового возмещения по счетам эскроу с 10 до 30 млн руб. для сделок с жилой недвижимостью на первичном рынке, долевого строительства и договоров строительного подряда.