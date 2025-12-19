Инвесторы воздвигли платину

Котировки металлов платиновой группы обновили многолетние максимумы —стоимость платины приблизилась к $2 тыс. за унцию, палладий вырос в цене до $1,7 тыс. за унцию. С начала недели эти металлы подорожали на 13–15%, обогнав по темпам роста золото и серебро. Ралли вызвано ожиданиями роста мировой экономики, структурным дефицитом металлов, а также высоким инвестиционным спросом на фоне подорожания золота.

По данным Investing.com, 18 декабря стоимость платины на спот-рынке обновила максимум за 17 лет, приблизившись к уровню $2 тыс. за унцию. В ходе торгов она достигла $1981 за унцию, прибавив с начала недели 13%. Стоимость палладия впервые за почти три года поднялась выше уровня $1,7 тыс. за унцию, котировки достигали отметки $1719 за унцию, максимума с 25 января 2023 года, прибавив с начала недели 15%. При этом за неделю золото подорожало лишь на 1%, серебро — на 7% (хотя обновило исторический максимум, превысив $66 за унцию). С начала года по динамике цен драгоценные металлы идут плотной группой: золото подорожало на 65%, серебро — на 130%, платина — на 120%, палладий — на 89%.

Ключевой причиной опережающего роста цен металлов платиновой группы стало улучшение ожиданий относительно перспектив мировой экономики. Этому способствовало в том числе решение ФРС снизить ставку на 25 базисных пунктов, до 3,5–3,75%. «Итоги заседания рынок воспринял как сигнал доверия к экономике, реакция была откровенно risk-on: рост котировок акций, снижение доходностей по длинным облигациям, дальнейшее распрямление кривой доходности»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В выигрыше оказались металлы платиновой группы, так как они в наибольшей степени используются в промышленности. По данным Johnson Matthey, в 2025 году 42% потребления платины приходится на автомобильную отрасль, 35,6% — на промышленность в целом и лишь 18,2% — на ювелирную отрасль. При этом 84% потребления палладия приходится на производство автомобилей, 15,6% — на промышленность в целом и незначительные 0,9% — на ювелирное дело. На инвестиционный спрос в этих металлах приходится менее 5%. С учетом снижающейся из года в год добычи данных металлов (по оценке ГМК «Норильский никель», в 2025 году первичное предложение палладия снизится на 6%, платины — на 3%), а также растущего спроса со стороны промышленности дефицит на рынке сохранится. По оценке Johnson Matthey, в последние пять лет по платине он составлял 8–10% от мирового спроса, по палладию — 5–9%.

Как отмечается в обзоре «Норильского никеля», росту цен на эти металлы способствует и инвестиционный спрос на фоне рекордного роста цен на золото. За последние три года золото подорожало в 2,5 раза, за то же время платина прибавила в цене лишь 92%, а палладий даже уступает значениям трехлетней давности. «Мы явно стали свидетелями догоняющего эффекта — сначала в платине по отношению к золоту, а затем палладий привлек определенный инвестиционный спрос вслед за повышенным интересом к золоту и платине»,— отмечается в отчете ГМК. Отставание стоимости палладия на $300–400 за унцию было воспринято инвесторами как повод увеличить вложения в него, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Впрочем, достигнутые уровни цен будут негативно влиять на спрос. Ведущий инвестиционный аналитик ИК «Го Инвест» Никита Бредихин обращает внимание, что в стекольной промышленности использование платины сократилось в 2025 году почти вдвое относительно прошлого года. По прогнозам World Platinum Investment Council, спрос в 2026 году снизится на 6%. «Если геополитическая напряженность сохранится, цена платины будет поддерживаться за счет инвестиционного спроса на слитки и монеты»,— считает господин Бредихин. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский допускает, что в 2026 году котировки платины будут находиться в диапазоне $1,8–2,2 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев