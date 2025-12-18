США ввели санкции в отношении судей МУС за действия против Израиля

США ввели санкции в отношении двух судей Международного уголовного суда (МУС) за действия против Израиля. Заявление об этом опубликовано на сайте американского Госдепартамента.

«Сегодня я назначаю двух судей Международного уголовного суда (МУС), Гоча Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии, в соответствии с Указом 14203 “О введении санкций в отношении Международного уголовного суда”»,— указано в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

Указанные лица непосредственно участвовали в усилиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию израильских граждан без согласия Израиля, сообщил господин Рубио. В том числе судьи проголосовали за решение МУС 15 декабря против апелляции Израиля, следует из публикации.

Марко Рубио также заявил, что МУС продолжает участвовать в «политизированных действиях», которые направлены против Израиля. «Мы не потерпим злоупотреблений МУС властью, которые нарушают суверенитет Соединенных Штатов и Израиля и необоснованно подпадают под юрисдикцию МУС в отношении граждан США и Израиля»,— сообщил он.

МУС был учрежден на основании Римского статута, принятого 17 июля 1998 года. Официально орган начал работать с 1 июля 2002 года после того, как статут вступил в силу.

7 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении МУС. Причиной стали действия МУС против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля. В начале июня Вашингтон ввел санкции против четырех судей МУС. Мосгорсуд 12 декабря заочно назначил девятерым представителям Международного уголовного суда от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Инстанция признала их виновными в незаконном привлечении к уголовной ответственности, заключении или содержании под стражей.