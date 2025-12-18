Имущество экс-депутата из КБР обращено в доход государства

В Кабардино-Балкарии имущество бывшего депутата Совета местного самоуправления сельского поселения Герпегежу обращено в доход государства. У него изъяты земельный участок и нежилое здание стоимостью свыше 16 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Черекского района КБР во время проверки исполнения антикоррупционного законодательства выявила, что экс-депутат приобрел недвижимость на неподтвержденные доходы. В 2022 году он приобрел земельный участок и нежилое здание за счет средств, законность происхождения которых не была подтверждена.

Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление об изъятии указанного имущества в пользу государства. Требования удовлетворены в полном объеме.

Наталья Белоштейн