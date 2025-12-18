В Курской области суд обязал сельсовет продать 184 га земли арендатору

Арбитражный суд Курской области удовлетворил три иска ООО «Агрокомплекс "Глушковский"» к Нижнемордокскому сельсовету Глушковского района и обязал ее продать компании три арендуемых земельных участка сельхозназначения общей площадью 184,3 га, следует из материалов дел.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Агрокомплекс «Глушковский» обратилось в суд в мае 2025 года после того, как администрация отказала в продаже земель, арендуемых компанией более трех лет. В соответствии с законом арендатор имеет преимущественное право выкупа таких участков без торгов. Местные власти пытались обосновать отказ нарушениями в использовании земли, однако суд не принял их доказательства. По всем трем делам, касающимся участков площадью 20,1 га, 148,6 га и 15,6 га, суд признал отказы незаконными и обязал администрацию направить истцу проекты договоров купли-продажи.

По данным Rusprofile, ООО «Агрокомплекс "Глушковский"» зарегистрировано в Курской области в 2008 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал 10 тыс. руб. Гендиректор — Константин Духанин. Собственник компании — АО «Моснефтегазстройкомплект» (МНГСК), конечные бенефициары не раскрываются. Выручка ООО в 2024 году составила 1,3 млрд руб., убыток — 712,1 млн руб. По собственным данным, в «Моснефтегазстройкомплект» входит 22 компании, включая ООО «Теткинский сахарный завод» и ООО «Олымский сахарный завод», земельный банк компании составляет 92 тыс. га на территории 11 районов Курской области. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и сахарной свеклы.

В сентябре ООО «Заря» (Павла и Светланы Демидовых) подало иск в арбитражный суд Липецкой области о признании незаконным и отмене решения управления Росреестра по Липецкой области отказать в постановке на кадастровый учет двух земельных участков общей площадью 10,1 га.

Ульяна Ларионова