РФ и Норвегия договорились о допуске российских рыбаков в норвежскую экономическую зону

Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству и договорились о допуске рыбаков из РФ в норвежскую экономическую зону для вылова трески и пикши. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы»,— сообщил господин Шестаков в разговоре с «РИА Новости».

По словам источника агентства, стороны согласовали объемы вылова рыбы в Баренцевом море на основе научного подхода российской стороны.

Евросоюзу не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией, заявил Илья Шестаков. По его словам, страны ЕС всегда «ищут повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году».

Переговоры начались из-за того, что Норвегия в одностороннем порядке ввела санкции в отношении двух рыбопромысловых судов РФ, сообщил глава Росрыболовства. Это лишило половину российского флота доступа в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши, добавил он.