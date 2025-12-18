Лариса Долина заплатила 4,5 млн рублей агентству за поиск покупателя квартиры

Певица Лариса Долина заплатила агентству недвижимости Whitewill 4,48 млн руб. за поиск покупателя своей квартиры, указано в определении Верховного суда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В 2024 году Лариса Долина продала Полине Лурье пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позже певица заявила, что стала жертвой мошенников и отдала им полученные деньги. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил за Ларисой Долиной право собственности на жилье.

16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал право на недвижимость за госпожой Лурье. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент сделки Лариса Долина находилась под влиянием угроз со стороны мошенников и не осознавала причастность к совершению преступления. Вопрос о выселении Ларисы Долиной из квартиры рассмотрит на следующей неделе Мосгорсуд.