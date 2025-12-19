Дефицит дефициту рознь

Все регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) сверстали бюджеты на 2026 и плановый период 2027 и 2028 года. С большим преимуществом в доходах и расходах ожидаемо лидирует Санкт-Петербург, который имеет статус города федерального значения. Впрочем, стоит учесть, что в Петербурге, по сравнению с соседями, больше численность населения, выше количество производственных предприятий и субъектов бизнеса, а следовательно, и больше налоговых поступлений. При этом бюджеты 10 из 11 регионов СФЗО сверстаны с дефицитом, а наибольший разрыв между расходами и доходами зафиксирован в Петербурге.

В конце ноября губернатор Александр Беглов подписал закон о бюджете Санкт-Петербурга на 2026 и плановый период 2027 и 2028 года. По расчетам городского правительства, доходы города в следующем году составят 1,461 трлн рублей, расходы — 1,650 трлн рублей. При таком раскладе дефицит бюджета составит 188,7 млрд. В Смольном полагают, что в последующие года разрыв между расходами и доходами сократится. На развитие транспортной системы городские власти направят 381,2 млрд рублей (24% от всех расходов). На образование предусмотрено почти 345 млрд (21%), на здравоохранение — 235 млрд (14%).

Парламент соседней Ленинградской области одобрил бюджет региона в начале декабря. Доходы области в 2026 году составят 282,4 млрд рублей — меньше Петербурга в 5 раз. Траты региона в предстоящем году подсчитаны на уровне 309,9 млрд, дефицит составит 27,5 млрд рублей. В правительстве также ожидают сокращения дефицита в 2027 и 2028 годах. Параметры консолидированного бюджета (с учетом муниципальных образований) немного выше: доходы в 2026-м ожидаются на уровне 357,9 млрд, расходы — 389,3 млрд, дефицит — 31,4 млрд рублей. В правительстве заявляют, что приоритетное направление финансовой политики — социальная поддержка граждан: на выплаты семьям с детьми выделят 11,3 млрд рублей; ветеранам труда, труженикам тыла — 4,2 млрд. В разрезе госпрограмм наибольшее финансирование предусмотрено на образование — 67,7 млрд, соцподдержку — 57,4 млрд и здравоохранение — 39 млрд рублей.

В Архангельской области бюджет утвердили на этой неделе. В правительстве рассчитывают, что доходы достигнут 152,8 млрд, расходы — 157,5 млрд рублей. Следовательно, дефицит областной казны составит 4,635 млрд рублей. По сравнению с текущим годом разрыв между доходами и расходами сократился более чем в три раза: в 2025-м дефицит составлял 15,8 млрд при доходах 136 млрд и расходах 151,8 млрд рублей. По утверждению чиновников, новый бюджет «сохраняет ярко выраженную социальную направленность». Зампред комитета областного Собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политики Надежда Виноградова во время рассмотрения законопроекта назвала главным приоритетом повышение зарплат бюджетников и наращивание финансирования реализации национальных проектов. «Ключевые из них связаны с поддержкой семьи, материнства, детства, созданием комфортной инфраструктуры для жизни. В общей сложности 43 млрд рублей будет направлено на поддержку семьи и детей. На программы формирования комфортной и безопасной среды для жизни северян будет выделено 23 млрд рублей»,— заявила госпожа Виноградова.

Бюджет Калининградской области депутаты Заксобрания приняли 18 декабря, на последнем пленарном заседании этого года. Доходы на 2026 год парламентарии утвердили на уровне 145,4 млрд, расходы — 161,3 млрд. Дефицит установлен в размере 15,9 млрд рублей (9,86% расходов), что почти в четыре раза больше, чем в текущем периоде (4,2 млрд). Только в предстоящем году область получит из федерального бюджета около 46 млрд рублей, из которых 16,2 млрд — безвозвратные средства на обеспечение поддержки предприятий региона с учетом изменения условий особой экономической зоны.

С дефицитом подсчитан и бюджет Вологодской области: доходы региона в 2026-м, как полагают власти, составят 129 млрд, расходы же будут на 10,22 млрд больше — 139,2 млрд рублей. Из федеральной казны область получит 430 млн. Бюджет, по словам чиновников и депутатов, носит и сохраняет «социальную направленность»: на соцсферу предусмотрено 84,6 млрд (61% от всех расходов). В областном министерстве финансов уверяют, что все социальные обязательства «перед жителями области обеспечены бюджетными средствами» и «поддержка участников СВО и членов их семей предусмотрена в полном объеме на уровне 2025 года».

Бюджет Мурманской области был принят местной думой 10 декабря. Финансовые показатели на следующий год также подчеркивают значительный дефицит (23,7 млрд рублей). Доходы утверждены в размере 121,1 млрд, расходы — 144,8 млрд рублей. Губернатор Андрей Чибис настаивал, что формирование казны проходило в сложных условиях из-за последствий санкций. Они привели к недополучению около 40% налога на прибыль от ключевых налогоплательщиков в 2024 году. На образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт власти направят 82,5 млрд рублей (56,9% всех расходов): около 20 млрд — на здравоохранение, 16,6 млрд — на дороги и транспорт, 15 млрд — на меры социальной поддержки, 1,8 млрд — на помощь участникам СВО и их семьям. Для покрытия дефицита планируется привлечение средств за счет оптимизации расходов (4 млрд рублей), увеличения налоговых ставок (4,4 млрд) и федеральной поддержки. Члены фракции КПРФ отметили, что рост госдолга до почти 100 млрд рублей имеет «токсичную» структуру (72 млрд — коммерческие кредиты).

Госсовет Республики Коми утвердил дефицитный бюджет на 2026 год 27 ноября, приняв его сразу в первом и втором чтениях. Доходы в предстоящем году составят 109,5 млрд, расходы — 124,6 млрд рублей. Это формирует дефицит в размере 15,1 млрд, который планируется покрыть за счет коммерческих кредитов. Как подчеркнул глава региона Ростислав Гольдштейн, документ формировался «в непростых условиях» на фоне «существенного сокращения налоговых поступлений» от ключевых сырьевых отраслей, его дефицит близок к предельно допустимым значениям. Около двух третей всех средств направят на образование, здравоохранение, культуру, спорт и поддержку граждан, включая помощь участникам СВО. Критика, прозвучавшая среди жителей, указывает на риски ощутимого и быстрого роста госдолга, который к 2028 году может достичь 85,9% от собственных доходов региона. Тем не менее местные власти уже ведут переговоры с Минфином России о методологической помощи и возможном предоставлении казначейских кредитов.

Бюджет Республики Карелия депутаты Заксобрания приняли сразу во втором и третьем чтении 4 декабря. По прогнозам властей, доходы региона составят 77,4 млрд, расходы — 76,8 млрд рублей. Это единственный регион СЗФО, казна которого сверстана с профицитом в 585 млн рублей. При этом бюджет этого года был рассчитан дефицитным: расходы превышали доходы на 1,04 млрд рублей. Однако, как полагают в правительстве, в 2027 году профицит сократится более чем в два раза. По словам спикера регионального парламента Элиссана Шандаловича, итоговый документ обеспечивает ключевые приоритеты Карелии: «Безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также достижение национальных целей развития, поставленных президентом». На поддержку семей и детей выделено 19,5 млрд рублей: деньги будут направлены на оснащение детских больниц и школ, капитальный ремонт детских садов, покупку лекарств для детей до трех лет.

Накануне депутаты приняли бюджет Псковской области сразу в трех чтениях. Доходы на 2026 год утверждены в размере 69,1 млрд, расходы — 71,82 млрд рублей. Дефицит — 2,7 млрд рублей (3,8% от расходов). Губернатор Михаил Ведерников заявил, что регион, вышедший из «предбанкротного состояния», уверенно себя чувствует, несмотря на экономические вызовы, а объем финансирования нацпроектов в предстоящем году увеличится вдвое и составит 20 млрд рублей. Основные средства будут направлены на дороги (20,6 млрд рублей в дорожном фонде), здравоохранение (почти 2 млрд на льготные лекарства и 117 млн на модернизацию медколледжей), образование (13 млрд, включая 1,6 млрд на строительство школы в Пскове), соцподдержку (индексация выплат, жилье для сирот и бюджетников), а также промышленность (260 млн) и сельское хозяйство (648 млн рублей).

Бюджет Новгородской области областная дума утвердила в финальном чтении накануне, 18 декабря: доходы в следующем году составят 65,4 млрд, расходы — 69 млрд, дефицит — 3,6 млрд рублей. По сравнению с первым чтением расходы были увеличены на 561 млн рублей, в том числе за счет казначейского инфраструктурного кредита (377 млн) на проект большого жилого комплекса «Григорово». На социальную политику (поддержка семей, участников СВО, социальные контракты) выделено 17 млрд (25% расходов), образование (капремонт школ, оснащение кабинетов) — 19 млрд (27%), национальную экономику, включая дорожный фонд (9,6 млрд),— 14,4 млрд рублей (21%), здравоохранение — 4 млрд рублей (6%), ЖКХ — 2,8 млрд (4%). Итого на «социалку» направят более 60% бюджета. Отметим, что бюджет Новгородской области, в отличие от других регионов, был поддержан единогласно всеми фракциями думы.

Бюджет Ненецкого автономного округа Собрание депутатов приняло 16 декабря. Доходы на 2026 год утверждены в размере 25,6 млрд, расходы — 30,5 млрд рублей, что формирует дефицит в 4,9 млрд (16,1% от расходов). По сравнению с 2025 годом, несмотря на рост доходов, расходы были сокращены на 3 млрд рублей. Как пояснила глава региона Ирина Гехт в своем выступлении перед депутатами, она поставила задачу оптимизировать расходы, которые не являются первоочередными. Наибольший объем средств, 51%, направят на социальную сферу: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, поддержку участников СВО и их семей, культуру и спорт. Бюджетные инвестиции составят 3,2 млрд рублей, из них более 1,7 млрд рублей предусмотрено на обеспечение граждан жильем. Однако фракция КПРФ в парламенте, чьи инициативы по поддержке молодых семей, по их словам, «раз за разом отклонялись», сочла бюджет недостаточным для решения ключевых проблем округа. Коммунисты округа раскритиковали отсутствие комплексного подхода к решению демографических проблем. По их словам, власти провоцируют отток населения.

Надежда Ярмула, Полина Пучкова