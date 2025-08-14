Городскому мусору ограничили въезд в соседний регион

Уже с 18 августа полигон ООО «Эко Плант» в Тосненском районе Ленобласти прекратит прием и размещение отходов. С 1 января 2026 года на рекультивацию будет закрыт и полигон «Новый Свет-ЭКО» в Гатчине. О закрытии объектов говорилось не один год, но после объявления областными властями намерений завершить их функционирование оба полигона продолжали принимать мусор, образованный в Петербурге. Обозначение сроков закрытия полигонов областные депутаты называют хорошей новостью для местного населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

О закрытии полигонов 13 августа сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Приказ о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами Ленобласти был опубликован на сайте областной администрации 12 августа. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», согласно прежней редакции терсхемы после объявления о закрытии старых полигонов в Ленобласти документ предусматривал прием и размещение ТКО регионального оператора по обращению с отходами Петербурга «Невский экологический оператор» (НЭО) на указанных площадках (см. «Ъ-СПб» от 27.09.2024). В новой редакции терсхемы указано, что в этом году отходы Петербурга продолжает принимать ООО «Авто-Беркут» (200 тыс. тонн) в Лужском районе Ленобласти, объект областного регоператора УК ООЛО в Ивангороде (300 тыс. тонн) и новый (пока единственный в Ленобласти) комплекс по переработке отходов КПО «Кингисепп». В документе отражено, что с 19 августа текущего года последний объект примет 218 тыс. тонн городских отходов. С 2026 года преобладающую часть мусора (825 тыс. тонн), образованного в Петербурге, должен принимать КПО «Островский» в Выборгском районе Ленобласти. Строительство КПО, стоимость которого может составить 20 млрд рублей, НЭО начал в конце 2024 года (см. «Ъ-СПб» от 06.12.2024).

В пресс-службе НЭО подтвердили изданию, что «в связи с принятыми решениями Ленинградской области о закрытии полигонов «Новый Свет-ЭКО» и «Эко Плант», потоки ТКО в 2025–2026 годах будут распределены в соответствии с новой территориальной схемой».

Полигон «Новый Свет-ЭКО» с площадью участка для захоронения отходов в 32 га и проектной вместимостью в 11,52 млн тонн был одним из самых проблемных объектов размещения отходов. Долгие годы жители Гатчины и соседних районов жаловались на неприятный запах, на объекте периодически возникало возгорание. По словам депутата Законодательного собрания Ленобласти от фракции «Единая Россия» Александра Русских, ситуация с запахами немного улучшилась примерно полтора года назад, когда на полигоне была проведена модернизация. Затем недовольство гатчинцев вызывало то, что объект не стали закрывать из-за необходимости размещения отходов соседнего региона, хотя ТКО Ленобласти перестали свозить сюда еще в 2024 году.

«Закрытию полигона предшествовала большая и непростая работа по перераспределению потоков отходов в Кингисепп и Лугу. Обозначенный срок закрытия объекта уже с начала следующего года, конечно, решит один из приоритетных вопросов, стоящих для Гатчины, и снимет остроту наболевшей проблемы»,— объяснил депутат Русских.

Александра Тен