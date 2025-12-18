Табак выкуривают из интернета

В России начнут блокировать сайты с онлайн-продажами табачной продукции. Такие поправки сразу во втором и третьем чтении приняла Госдума. Законопроект позволяет без суда ограничивать доступ к сайтам, на которых есть предложения об онлайн-продаже сигарет, кальянов, вейпов, электронных испарителей и устройств нагревания табака. Кроме того, такие ресурсы будут вносить в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять на территории России.

Это значительно усложнит работу отрасли, рассуждает президент Русского сигарного союза Андрей Лоскутов: «Конечно, под угрозой много разных невинных организаций: не только доставка, но и, например, корпоративные сайты производителей, на которых представлена продукция. Они не продают, не предлагают покупать, но тем не менее. Какие будут последствия и как закон будет применяться, никто не знает».

Законопроект также обяжет владельцев сайтов отслеживать появление предложений о продаже табачной и никотинсодержащей продукции на их интернет-ресурсах. Все эти поправки внесут в закон «Об информации». Если президент подпишет документ, они вступят в силу грядущей весной. Однако ничего нового этот документ не вводит, подчеркивает основатель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов: «Надо разграничить вопрос дистанционной продажи и оптового предложения. То есть торговля через интернет табачной и никотиносодержащей продукцией запрещена уже достаточно давно. Под дистанционной торговлей подразумевается розничная, то есть доставка конкретному физическому лицу — это запрещено.

Если мы говорим про оптовое предложение, чтобы коммуницировали оптовые компании, производители или импортеры, таких запретов нет. Новый законопроект о блокировке сайтов, которые занимаются дистанционной продажей, подразумевает продажи физическим лицам, которые уже запрещены. Это борьба с нелегальным рынком. Скажем так, процесс борьбы упростили: сайты теперь будут блокировать и удалять из интернета быстрее, чем раньше. Что касается легальных производителей и импортеров, они, во-первых, никогда дистанционно в розницу свою продукцию не продавали, во-вторых, эти поправки абсолютно поддерживают».

Также в четверг, 18 декабря, Госдума официально закрепила возможность подтверждать возраст через отечественный мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. А за день до этого депутаты приняли закон, запрещающий продавать сигареты и вейпы на остановках. Он вступит в силу 1 сентября.

Екатерина Вихарева