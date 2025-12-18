В Воронежской области открыли три вакансии на должности судей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила конкурс на замещение трех вакантных должностей в регионе. Об этом сообщила ККС.

Открыты вакансии двух судей Воронежского областного суда и одного мирового судьи на участке №2 в Острогожском районе. Заявления и документы принимаются до 16 января 2026 года.

Кроме того, ККС сообщила, что

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 14 судей в регионах Черноземья. Кадровых ротаций не произошло только в Курской области.

Ульяна Ларионова