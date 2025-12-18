При налете БПЛА на Херсонскую область погиб сотрудник «Херсонэнерго»

При атаке села Великие Копани беспилотниками погиб один сотрудник «Херсонэнерго», еще три работника получили ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сотрудник «Херсонэнерго» погиб при сбросе дрона на служебный автомобиль Новотроицкого РЭС. Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас решается вопрос о доставке из раненых в одну из районных больниц.

«Оцениваю этот удар по людям, которые восстанавливают свет для жителей Херсонщины, как военное преступление и террористический акт»,— написал Владимир Сальдо. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и пообещал оказать всю необходимую поддержку.

Сегодня утром Владимир Сальдо сообщил, что из-за обстрелов в Херсонской области погибла 72-летняя женщина. Еще шесть человек пострадали. Свыше 4,8 тыс. человек в Верхнерогачикском и Алешкинском муниципальных округах оставались без света, писал губернатор.