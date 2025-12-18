Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что в этом году российские войска взяли под контроль более 6,3 тыс. кв. км территории в зоне СВО. Под контроль ВС РФ перешло 300 населенных пунктов. Общее количество занятой с начала операции территории составляет около 94 тыс. кв. км.

Группа войск «Центр» освободила 81 населенный пункт, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск, а также более половины Димитрова. В Сумской области бойцы группировки «Север» заняли 18 населенных пунктов, которые ранее использовались для обстрелов приграничных районов Курской области. Штурмовые подразделения продолжают расширять полосу безопасности, завершив освобождение Волчанска и других населенных пунктов в Харьковской области.

Группировка «Юг» контролирует более половины Константиновки, ранее взяла под полный контроль Часов Яр и Северск. Военнослужащие группировки «Восток» ведут наступление в Запорожском направлении, освободили 89 населенных пунктов и около двух тыс. кв. км территории. Группировка «Запад» ведет уличные бои в Красном Лимане. При этом подразделения войск «Днепр» заняли семь населенных пунктов, вышли к Орехову и обеспечивают безопасность Запорожской АЭС.