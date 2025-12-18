В бельгийской тюрьме заключенный захватил заложников

В тюрьме Мерксплас в бельгийской провинции Антверпен заключенный захватил двух сокамерников в заложники. Об этом сообщает RTBF Actus. Как стало известно позднее, сотрудникам тюрьмы удалось уговорить нарушителя отпустить заложников.

«Один из четырех заключенных работал и отсутствовал во время инцидента. Преступник … забаррикадировал дверь своей камеры и взял в заложники двух других заключенных»,— прокомментировала ситуацию пресс-секретарь администрации тюрьмы Валери Каллебо (цитата по DH Les Sports). Она заявила, что в результате инцидента оружие не применялось и никто не пострадал.

Как отметила представитель тюремной администрации, нарушитель просил о переводе в другую тюрьму. После отказа «он забаррикадировал дверь камеры». На место происшествия была вызвана полиция. После завершения инцидента двум пострадавшим была оказана психологическая помощь. Захватившего заложников заключенного переведут, а администрация проведет дисциплинарное разбирательство, отметила Валери Каллебо.

В сентябре 2023 года в тюрьме в Тюрнхауте в провинции Антверпен произошел крупный бунт. Около 75 заключенных отказались вернуться в камеры после прогулки и подожгли здания. На место происшествия прибыло специальное подразделение полиции, которое силой заставило заключенных вернуться в камеры.