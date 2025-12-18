Санитар из Севастополя обокрал мертвого участника СВО

В Севастополе отправили в колонию санитара военного госпиталя, который украл с банковского счета умершего военнослужащего почти 2 млн руб. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе Балаклавского районного суда.

Согласно судебным материалам, в марте во время уборки холодильной камеры морга военного госпиталя местный санитар нашел банковскую карту и конверт с пин-кодом, которые принадлежали погибшему военнослужащему. Он отправился к банкомату и снял около 150 тыс. руб. с найденной карты, а потом неоднократно оплачивал ею покупки в магазинах и обналичивал деньги, похитив в общей сложности около 1,8 млн руб. «Возможно, он продолжал бы хищение и дальше, но потерял карту, так как периодически употреблял алкоголь»,— отмечают в пресс-службе суда.

Пропажу денег обнаружила в Тюмени мать погибшего военного, когда попыталась снять деньги на похороны сына со второй карты. Санитара задержала полиция, было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, похищенные средства вернул. Несмотря на это, суд признал его виновным, назначив один год три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь