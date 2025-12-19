ЕЦБ сохранил нейтральную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания 18 декабря в четвертый раз подряд сохранил на уровне 2% ставку по депозитам, определяющую курс денежно-кредитной политики (ДКП). Базовая ставка, под которую банки занимают у ЕЦБ, а также ставка по маржинальным кредитам, по которой они берут кредиты овернайт, также сохранены на прежнем уровне — 2,15% и 2,4% соответственно. Понижение или повышение ставок на заседании не обсуждалось, уточнила на пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард. Сейчас они находятся на нейтральном уровне — то есть ДКП не стимулирует, но и не тормозит рост экономики еврозоны.

Инфляция в зоне евро в ноябре, как и в октябре, составила 2,1% и остается вблизи целевого уровня в 2%. В обновленном прогнозе ЕЦБ предполагает, что по итогам года рост цен составит 2,1%. Показатель на 2026 год прогнозируется на уровне 1,9% (в сентябре ожидалось 1,7%, повышение прогноза связано с более быстрым ростом цен в секторе услуг), на 2027-й — 1,8%, на 2028-й — 2%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составит 2,4% в этом году, 2,2% — в следующем, 1,9% — в 2027-м и 2% — в 2028-м.

Несколько улучшились прогнозы ЕЦБ в части экономического роста в зоне евро. Теперь предполагается, что общий ВВП в 2025 году вырастет на 1,4%, в 2026-м — на 1,2%, в 2027-м — на 1,4%. Сентябрьские оценки предполагали увеличение экономики на 1,2%, 1% и 1,3% соответственно. Три месяца назад, поясним, перспективы из-за тарифных ограничений со стороны США были хуже. Впрочем, с учетом действующих 15-процентных пошлин для ЕС улучшение оценок заметным не оказалось.

Не ждут многого аналитики и от британской экономики. Минфин Великобритании прогнозирует рост ВВП страны в 1,5% в этом году. Оценки на ближайшие годы понижены: до 1,4% в 2026 году (ранее ожидался рост на 1,9%) и 1,5% в 2027-м (1,8%). Причина такой динамики — жесткая ДКП Банка Англии. На фоне ухудшающихся перспектив и разочаровывающих данных о текущем состоянии экономики страны регулятор продолжил цикл смягчения ставки после паузы, которая длилась с сентября. 18 декабря ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов, до минимальных с февраля 2023 года 3,75%. Отметим, хотя инфляция в стране продолжает снижаться, ее уровень по-прежнему остается выше целевого ориентира в 2%: в ноябре она составила 3,2%. Именно с инфляционным давлением связаны опасения многих членов комитета Банка Англии по ДКП: его решение в отличие от решения ЕЦБ единогласным не было.

Кристина Боровикова