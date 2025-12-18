США исключили из списка антироссийских санкций шесть компаний и двух физлиц
США исключили из перечня антироссийских санкций шесть юрлиц и двух физлиц, следует из данных Минфина США. Ограничения сняты в том числе с кипрской Veles International Limited.
Из списка санкций также исключены:
- Дмитрий Бугаенко;
- кипрская Hadlerco Limited;
- финская Hi-Tech Koneisto International Oy и ее владелец, гражданка Финляндии Евгения Дремова;
- эмиратская логистическая компания 365 Days Freight Services FZCO;
- турецкая Etasis A.S., занимающаяся производством станков;
- турецкий поставщик промышленного оборудования CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.
США ввели санкции против Veles International Limited, Hadlerco Limited и Дмитрия Бугаенко в 2023 году за сотрудничество с Россией в сфере финансовых услуг. В том же году в санкционный список попали Hi-Tech Koneisto International Oy и Евгения Дремова. Минфин США утверждал, что Россия пользовалась услугами финской компании, чтобы обходить экспортные ограничения. Против Etasis A.S санкции были введены в 2024 году за «поддержку военно-промышленной базы России».