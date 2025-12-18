Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
США исключили из списка антироссийских санкций шесть компаний и двух физлиц

США исключили из перечня антироссийских санкций шесть юрлиц и двух физлиц, следует из данных Минфина США. Ограничения сняты в том числе с кипрской Veles International Limited.

Из списка санкций также исключены:

  • Дмитрий Бугаенко;
  • кипрская Hadlerco Limited;
  • финская Hi-Tech Koneisto International Oy и ее владелец, гражданка Финляндии Евгения Дремова;
  • эмиратская логистическая компания 365 Days Freight Services FZCO;
  • турецкая Etasis A.S., занимающаяся производством станков;
  • турецкий поставщик промышленного оборудования CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.

США ввели санкции против Veles International Limited, Hadlerco Limited и Дмитрия Бугаенко в 2023 году за сотрудничество с Россией в сфере финансовых услуг. В том же году в санкционный список попали Hi-Tech Koneisto International Oy и Евгения Дремова. Минфин США утверждал, что Россия пользовалась услугами финской компании, чтобы обходить экспортные ограничения. Против Etasis A.S санкции были введены в 2024 году за «поддержку военно-промышленной базы России».

