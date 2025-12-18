Песков: Россия и США ведут узкопрофильный диалог по украинскому урегулированию

Российско-американские отношения на данный момент находятся «в руинах», но появилась взаимная политическая воля к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Единственное, что в них появилось — и это очень важно — это политическая воля к диалогу с двух сторон»,— подчеркнул представитель Кремля в интервью «Известиям».

По словам господина Пескова, сейчас диалог ведется, однако он пока узкопрофильный и касается исключительно украинского урегулирования. Москва видит значительный и взаимовыгодный потенциал в отношениях с Вашингтоном, и многие американские собеседники разделяют эту точку зрения. В Кремле надеются, что по мере продвижения в вопросе украинского урегулирования появятся условия для возрождения двусторонних связей.

Пресс-секретарь президента добавил, что отношения между Россией и США не изменились в целом, однако открытие каналов для переговоров является важным шагом.