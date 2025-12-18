Правительство РФ профинансирует модернизацию объектов ЖКХ в Ростовской области

Правительство России направит около 5 млрд руб. на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, систем теплоснабжения и водоотведения в 21 регионе, включая Ростовскую область и Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Сегодня в его рамках перераспределим почти 5 млрд руб., чтобы в ближайшие два года построить или отремонтировать объекты жилищно-коммунального хозяйства, сети теплоснабжения и водоотведения в 21 регионе. Среди них — Белгородская, Курская, Пензенская, Ростовская, Омская и Брянская области, а также Пермский край и Республика Дагестан»,— цитирует пресс-служба премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что муниципалитетам Дона из областного бюджета было дополнительно направлено около 27 млн руб. на покупку коммунальной техники, материалов для уличного освещения и улучшение водоснабжения.

Наталья Белоштейн