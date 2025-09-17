Муниципалитеты Ростовской области получили 27 млн рублей на ЖКХ

Муниципалитеты Ростовской области получили из областного бюджета дополнительно около 27 млн руб. на покупку коммунальной техники, материалов для уличного освещения и улучшение водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации ведомства, Багаевский район получил почти 6,5 млн руб. на приобретение автоцистерны для доставки питьевой воды. Более 15 млн руб. направят на строительство двух дублирующих артезианских скважин Сухореченского водозабора, который снабжает водой свыше 11 тысяч жителей Неклиновского и Матвеево-Курганского районов.

Помимо этого, на снос аварийных расселенных домов в Гуково выделили более 16 млн руб.

Валентина Любашенко