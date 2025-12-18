Герасимов: в России сформирована бригада, оснащенная «Орешником»

В России сформирована бригада, оснащенная ракетным комплексом средней дальности «Орешник». Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

По словам начальника Генштаба, помимо Воздушно-космических сил (ВКС) состав нарастили Военно-морской флот (ВМФ) и Сухопутные войска. Последние были расширены за счет формирования двух общевойсковых дивизий, одной артиллерийской бригады и двух зенитных ракетных бригад.

В ВМФ сформированы две дивизии морской пехоты, а также отдельное командование этим родом войск. Непосредственно во флот, по словам господина Герасимова, приняли 20 новых кораблей, боевых катеров и судов обеспечения. В том числе две большие подводные лодки «Якутск» и «Великие Луки».

Обычно ракетная бригада, к которой относится и оснащенная «Орешником», состоит из трех ракетных дивизионов. В каждом из них на вооружении может стоять от трех пусковых установок. К примеру, в ракетной бригаде, вооруженной мобильным комплексом РС-24 «Ярс», как правило, размещается около девяти установок. При этом их конкретная численность может разниться в зависимости от задач подразделения.

Степан Мельчаков, Дмитрий Сотак