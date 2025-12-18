Бывший сотрудник воронежского СИЗО осужден за подготовку диверсии

Второй Западный окружной военный суд признал 33-летнего Артема Анохина виновным по семи статьям, включая государственную измену (ст. 275 УК РФ, до пожизненного), участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет) и подготовку диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет). Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб., сообщила прокуратура Воронежской области.

По версии следствия, бывший водитель следственного изолятора № 1 УФСИН по Воронежской области в сентябре 2022 года вступил в конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранного государства. По их заданию он изготовил и хранил дома самодельное взрывное устройство, готовил другое устройство для атаки на объект транспортной инфраструктуры, печатал листовки с ложными сведениями об угрозах и выполнял иные поручения.

Его деятельность была пресечена УФСБ по Воронежской области в январе 2025 года. В суде Анохину также были инкриминированы прохождение обучения для диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ), а также незаконное изготовление (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ) и хранение взрывчатых веществ организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Артем Анохин проведет первые четыре года в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, Анохин лишен звания прапорщика внутренней службы.

Сегодня стало известно, что Курский областной суд признал виновной 56-летнюю Людмилу Титову по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ, до пожизненного) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб.

Ульяна Ларионова