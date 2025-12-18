Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Отелям забронировали новые тарифы

Как повышение агрегаторами комиссии для отелей скажется на бизнесе

Агрегаторы повышают отелям комиссию за бронирования. Так, у «Яндекс Путешествий» тариф для партнеров увеличат на 2 пункта, до 17%. Это коснется всех заказов с площадки, которые сделают с 1 февраля следующего года. На 2% подорожает комиссия и для клиентов других программ агрегатора: «Премиум» — до 20%, а «Премиум Про» — до 25%. В компании это объяснили новыми инвестициями в развитие сервиса и ростом аудитории.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В гостиничном бизнесе опасаются, что рост тарифов вынудит владельцев увеличить расходы, поделился владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «Мы получили информационное ультимативное письмо. Связано это, скорее всего, с тем, что "Яндекс Путешествия" приобрел крупнейшего DMC-оператора "Академсервис", у которого комиссия была 20%. Но надо понимать, что он работает на B2B-рынке, а "Яндекс Путешествия" — на рынке B2C, то есть с конечными потребителями. В этой ситуации для нас это очень критично. Пока на конечной цене для потребителей это не отразится, но для нас растет финансовая нагрузка на внутреннее ценообразование. Дело в том, что это ломает и логику отношений с другими онлайн-агрегаторами, у которых комиссии сейчас 15-16%. Скорее всего, и они за "Яндексом" поднимут тарифы тоже. Мы сейчас всем сообществом обсуждаем, как быть, обращаться в "Яндекс" или нет. Но корпорация обычно ведет себя достаточно жестко: никаких переговоров, это наши условия и так далее. Все-таки гостиничный рынок довольно конкурентный, и никто договориться о противостоянии агрегатору не сможет. Так что рано или поздно это будет воспринято рынком как объективная реальность, с которой нужно согласиться. Вместе с тем, как мы понимаем, любые затраты бизнеса переносятся на конечную цену».

В будущем тарифы могут поднять и другие агрегаторы, рассказали “Ъ FM” эксперты гостиничного рынка. А отельеры станут менять подход к клиенту и чаще предлагать ему бронировать номера напрямую, считает сооснователь и управляющий партнер «Адамант Резорт» Антон Бодокия: «Мгновенного скачка, скорее всего, не произойдет. Отельеры сначала попытаются это все переварить, но на горизонте нескольких месяцев рост комиссии неизбежно начнет частично перекладываться в тариф, особенно в пиковые периоды и на объектах с высокой загрузкой. "Яндекс" вряд ли останется единственным, многие отели работают сразу с несколькими агрегаторами, и, если спрос начнет смещаться на альтернативные площадки, они тоже получат пространство для повышения своих комиссий.

Игроки рынка все чаще начинают пересматривать баланс каналов продаж. Агрегаторы остаются важным источником, особенно для первичного привлечения гостей, но в текущей экономике возрастает ценность прямых бронирований через собственные сайты, базы лояльных гостей и прямые коммуникации. Вероятно, рынок придет не к отказу от агрегаторов, а к более осознанной, так скажем, модели. Такие сервисы останутся в качестве витрины и входного канала, а вот дальнейшая задача у отеля — удержать гостя. В условиях роста операционных затрат и более выраженной сезонности это становится не просто желанием, а в целом вопросом устойчивости бизнеса».

По данным Общенационального союза индустрии гостеприимства, к осени 2025-го доля прямых продаж у отелей составляла около 40%. Остальная часть бронирований приходилась на онлайн-агрегаторы.

Егор Парфенов

