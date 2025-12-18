Госдума закрепила кресты на государственном гербе России

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий наличие и вид крестов в описании государственного герба России.

Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации» дополнят предложением: «Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Согласно пояснительной записке, на практике встречаются случаи удаления и замены крестов другими символами. Весной произошел скандал, связанный с изменением дизайна герба на сайте президента России. Вместо крестов на нем появились ромбы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии объяснял это проблемой с «масштабированием» изображения.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 ноября группой из 412 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Степан Мельчаков