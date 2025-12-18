Митрополит Тихон хочет построить в Крыму духовно-культурный центр

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) предложил создать в столице республики духовно-культурный центр. Об этом по итогам встречи оргкомитета по подготовке празднования 150-летия святителя Луки (Войно-Ясенецкого) сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Святитель Лука необычайно почитаем не только в России, но и во всем мире. Тысячи людей ежегодно приезжают в столицу Крыма, чтобы побывать в соборе Свято-Троицкого женского монастыря, в котором почивают мощи святителя. Владыка Тихон выступил с инициативой создать в Симферополе духовно-культурный центр, что предполагает реконструкцию территории монастыря, расширение музея святителя Луки, организацию инфраструктуры для паломников»,— написал господин Аксенов в своем официальном Telegram-канале. Он отметил, что особое значение личность и наследие выдающегося крымского хирурга и богослова имеют для медицинского сообщества. В связи с этим также в планах построить комплекс для проведения профильных конференций, симпозиумов и образовательных мероприятий.

Господин Аксенов также рассказал, что будут изучаться варианты размещения выставочной экспозиции «Россия — моя история» — мультимедийного исторического парка, в котором будет представлена летопись России с древности до наших дней, а также издание литературы и съемки фильма о святом Луке Крымском, сценарий которого готовит митрополит Тихон.

О том, сколько понадобится денег на реализацию этих проектов, а также из каких источников эти проекты будут финансироваться, господин Аксенов не сказал.

Александр Дремлюгин, Симферополь