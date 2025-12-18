Анестезиолог «Доктор Смерть» приговорен во Франции к пожизненному заключению

Суд департамента Ду приговорил бывшего анестезиолога Фредерика Пешье, получившего прозвище «Доктор Смерть», к пожизненному заключению, сообщает BFMTV. При этом подать прошение о досрочном освобождении он сможет не ранее чем через 22 года с начала отбытия наказания.

Фото: ARNAUD FINISTRE / AFP Фредерик Пешье

Фото: ARNAUD FINISTRE / AFP

Пешье, работавший в двух французских клиниках, за время своей профессиональной деятельности успел отравить 30 пациентов в возрасте от четырех до 89 лет. Из них 12 скончались от остановки сердца. Как установило следствие, Пешье подменял или повреждал пакеты с парацетамолом и анестезией. «Если взглянуть на статистику: 12 погибших, 18 чудом выживших… Это величайший преступник, один из величайших преступников в истории французской судебной системы»,— заявил адвокат, представляющий интересы многих жертв Пешье, Стефан Гиранна.

Сам Пешье свою вину не признает, а его адвокат заявил, что он будет подавать апелляцию на решение суда. «Я по-прежнему убежден в невиновности Фредерика Пешье. Есть судебное решение, которое я полностью уважаю. Закон предусматривает возможность обжалования, чтобы это судебное разбирательство было полностью пересмотрено, мы посмотрим, что решит апелляционный суд»,— заявил адвокат защиты Рэндалл Швердорффер.

Кирилл Сарханянц