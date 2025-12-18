В Армении прошли акции сторонников и противников католикоса

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине, где расположена резиденция католикоса всех армян Гарегина II, собрались поддерживающие премьер-министра Армении Никола Пашиняна епископы и их сторонники. Они требуют отставки предстоятеля Армянской апостольской церкви (ААЦ). Тем временем там же на литургию собирались прихожане, выступающие в поддержку руководства ААЦ.

«Продолжаются нападения на нашу Церковь, очередное посягательство было совершено против Святого Эчмиадзина»,— заявил Гарегин II во время литургии в кафедральном соборе Святого Эчмиадзина. Поддержавшие его прихожане скандируют: «Патриарх! Патриарх!», передают местные Telegram-каналы.

Тем временем у резиденции католикоса собрались в том числе десять епископов в сопровождении сотрудников Национальной службы безопасности. Полицейские стараются не допустить столкновений сторонников и противников католикоса. Позднее епископы сообщили, что направили в секретариат письмо с требованием отставки Гарегина II и пока на этом их «миссия завершена».

Летом Никол Пашинян обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал его покинуть ААЦ, а затем сообщил о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Уголовные дела возбудили в отношении священнослужителей, критиковавших правительство главным образом из-за потери Нагорного Карабаха. Некоторые представители духовенства поддержали премьера. Накануне епископы призвали всех желающих присоединиться к акции с требованием отставки католикоса, чтобы избежать угроз нацбезопасности, исходящей от нынешних представителей ААЦ.

