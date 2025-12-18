Общественники Саратовской области просят признать «Ревизор» Гоголя наследием региона

Члены градозащитного совета при саратовской областной думе и ученые Саратовского государственного университета предложили сделать пьесу Николая Гоголя «Ревизор» нематериальным наследием региона. Об этом «РИА Новости» рассказал председатель совета Владимир Лешуков.

Летом 2025 года глава саратовского города Петровск Максим Калядин сообщил, что действие комедии Гоголя происходит именно в Петровске. В качестве аргумента он привел результаты литературной экспедиции, проведенной ученым РАН Юрием Черным. В рамках экспедиции ученый изучал устные предания о Петровске и работал с музейными экспонатами. Однако, как он сам признавался в интервью «Петровским вестям», с архивными материалами он в рамках своего исследования не работал. По доводам ученого, Петровск является прототипом «города N» в «Ревизоре», поскольку только этот город находится на прямой по ямскому тракту «Пенза-Саратов», то есть на пути главного героя пьесы Хлестакова в Саратов.

«Считаем, что это должно укорениться, должно устояться, должно стать общим местом, которое даже не обсуждается. Как сейчас никто не оспаривает, что Космодемьянск — это Васюки из ''12 стульев''»,— сказал Владимир Лешуков агентству.

Заседание совета, где обсуждался вопрос о признании пьесы нематериальным наследием области, было проведено 18 декабря. В нем участвовал в том числе заведующий кафедрой общего литературоведения и журналистики СГУ имени Н.Г. Чернышевского Валерий Прозоров. Он согласился с результатами исследования Юрия Черного. Замминистра культуры региона Константин Сергеев пообещал провести выездное совещание в Петровске и подумать над организацией туристического маршрута на тему творчества Николая Гоголя.

Полина Мотызлевская