Дело нашли в транспортном узле

В Краснодаре транспортная полиция закончила расследование уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ФКУ «Ространсмодернизация» Андрея Левакина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий: один из эпизодов дела касается неэффективного расходования 2,1 млрд руб. в ходе работ на транспортном узле Восточный—Находка. Два других связаны с проектами на юге России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования Андрея Левакина, бывшего заместителя директора ФКУ «Ространсмодернизация». Он был арестован в декабре 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК, три эпизода). Как следует из данных ГАС «Правосудие», предварительное следствие по делу завершено. Защита просила отменить меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей, ссылаясь на то, что перевод Андрея Левакина под домашний арест «положительно повлияет на ход его ознакомления с материалами дела, поскольку загруженность следственных комнат в СИЗО-1 Краснодара затрудняет этот процесс». Однако Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания бывшего топ-менеджера под стражей до 8 января 2026 года.

Один из эпизодов обвинения Андрея Левакина связан со строительством морских объектов транспортного узла Восточный—Находка в Приморском крае. Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры («Ространсмодернизация») в 2014 году заключила контракт стоимостью 12 млрд руб. с компанией «Стройновация» (входит в группу «Сумма»). Правоохранительные органы считают, что в 2016 году замдиректора «Ространсмодернизации» Андрей Левакин согласовал отчет подрядчика о закупке и монтаже металлоконструкций на объекте. На самом деле работы не были выполнены, из-за чего потребовалось дополнительное финансирование проекта, утверждает следствие. Действия Андрея Левакина, по данным правоохранительных органов, повлекли тяжкие последствия в виде необоснованного и неэффективного расходования бюджетных средств на сумму 2,1 млрд руб. В 2017 году «Ространсмодернизация» расторгла контракт с компанией «Стройновация» из-за срыва сроков строительства.

По данным “Ъ”, остальные эпизоды обвинения бывшего топ-менеджера связаны с крупными транспортными проектами в Краснодарском крае.

Уголовное дело в отношении Андрея Левакина расследовало управление на транспорте МВД по ЮФО. О претензиях правоохранительных органов к руководству ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» («Ространсмодернизация») стало известно в январе 2025 года. Транспортная полиция тогда сообщила о выявленных хищениях на 4 млрд руб. в четырех проектах, три из которых реализуются на юге России: «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск», «Развитие транспортного узла Восточный—Находка» и «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Помимо Андрея Левакина к ответственности привлекается бывший директор ФКУ «Ространсмодернизация» Илья Гудков, уголовное дело о превышении должностных полномочий (шесть эпизодов) находится на рассмотрении Темрюкского райсуда Краснодарского края.

Андрей Левакин возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга с 2020 по 2022 год, в 2023 году он стал фигурантом дела о расходовании средств на строительство станции метро «Путиловская».

Анна Перова, Краснодар