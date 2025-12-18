Просьбы детей к Деду Морозу не меняются много лет. В письмах упоминаются традиционные подарки: гаджеты, игрушки и домашние питомцы. Но сами обращения становятся все более конкретными и современными — все чаще дети прикладывают ссылки на маркетплейсы и детально описывают, например, какой именно смартфон хотят получить. Т-Банк пошел дальше и представил обновленную версию телефонного Деда Мороза на базе искусственного интеллекта.

Он разговаривает с детьми в реальном времени и задает уточняющие вопросы, как живой собеседник:

— Это Дедушка Мороз. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? — Меня зовут Влад, мне 30. — Ой, Влад, ты уже взрослый! Как ты себя вел в 2025 году? — Хорошо, мной все довольны. — Влад, какой подарок ты хочешь получить на Новый год? — Я бы хотел, чтобы жизнь была яснее, чтобы я понимал, чего я хочу и куда мне идти дальше. — Влад, это мудрое желание. Я запомню и постараюсь.

Позвонить телефонному Деду Морозу может любой житель России по номеру 8-993-368-01-76 до 15 января. После разговора взрослым клиентам Т-Банка в чат приложения приходит краткое содержание, а родители обладателей детской карты «Джуниор» могут получить запись беседы в течение полугода. Голос «среднестатистического» Деда Мороза создали с помощью VoiceKit на основе тысяч реплик из кино и мультфильмов. Телефонный Дед Мороз работает на модели T-Pro и новом движке AI-центра Т-Банка, поэтому быстро отвечает, хорошо распознает речь даже в шумной обстановке и сам задает вопросы про хобби и игры:

— Расскажи, что тебе больше всего нравится зимой? — Хорошая погода. — А ты катался на санках или лыжах этим зимним сезоном? — Нет, потому что практически не было снега. — А давай лучше обсудим, как зимой любишь отдыхать? — Кататься на санках. — Отлично кататься на санках! Хочешь рассказать еще что-нибудь о зиме или друзьях?

В прошлом сезоне на номер телефонного Деда Мороза поступило больше 70 тыс. звонков — в среднем по два-три вызова на абонента, а рекорд составил 126 звонков с одного номера. Чаще всего дети просили iPhone и другую технику Apple, собак и других питомцев, здоровья родителям, больше времени с семьей и поездок к бабушкам. Популярны были также игрушки, велосипеды и самокаты, а иногда ребята заказывали даже Lamborghini.