МИД РФ вызвал посла Японии из-за военных учений

Послу Японии в Москве Акире Муто в МИД России заявили, что РФ обеспокоена из-за японо-американских военных учений вблизи российских границ. Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Было указано на неприемлемость подобной провокационной военной активности у рубежей нашей страны и расцениваем это как потенциальную угрозу безопасности. И, конечно, предупредили, что примем соответствующие контрмеры, направленные на укрепление обороноспособности и защиту суверенитета РФ»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

11 декабря Япония и США провели совместные учения с участием двух американских бомбардировщиков B-52. Маневры проводились в небе над Японским морем. Целью учений стороны назвали демонстрацию «твердой приверженности не допускать изменения статус-кво силой» и готовность укреплять японо-американский альянс.

Лусине Баласян