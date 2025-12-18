Суд приговорил жительницу Курской области к 15 годам колонии за госизмену

Курский областной суд приговорил 56-летнюю жительницу Курской области Людмилу Титову к 15 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. руб. за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе судов по региону.

Согласно материалам дела, Людмила Титова — противница СВО и внешней политики, которую проводят власти РФ и президент России Владимир Путин. Женщина работала охранницей на территории некоего объекта. В августе 2024 года она узнала, что туда прибудут сотрудники и добровольцы для содействия МВД РФ в обеспечении общественного порядка и безопасности. Тогда Людмила Титова в состоянии алкогольного опьянения сообщила украинской стороне сведения о местах их нахождения.

Женщина не получила ответ от украинской стороны, и спустя несколько дней передала аналогичные сведения оперативнику УФСБ РФ по Курской области, которого она приняла за представителя иностранного государства, поскольку не знала о проведении в рамках ОРМ «Оперативного эксперимента».

На судебном заседании Людмила Титова признала свою вину частично, сообщили в пресс-службе. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Приговор в законную силу на данный момент еще не вступил и может быть обжалован.