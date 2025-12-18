ЕЦБ четвертый раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%

Европейский центральный банк в четвертый раз подряд сохранил все три ключевые процентные ставки без изменений. Депозитная — 2%, базовая — 2,15%, маржинальная кредитная ставка — 2,4%.

«Обновленная оценка вновь подтверждает, что инфляция в среднесрочной перспективе должна стабилизироваться на целевом уровне в 2%»,— отмечается в пресс-релизе ЕЦБ.

По обновленным прогнозам ЕЦБ, в 2025 году инфляция в Евросоюзе составит 2,1%. В 2026 году она будет на уровне 1,9%, в 2027-м — 1,8%, в 2028-м — 2%. Рост экономики Евросоюза достигнет 1,4% по итогам текущего года. В 2026 году он составит 1,2%, в 2027-м и 2028-м — 1,4%.

На заседании ЕЦБ не рассматривал понижение или повышение ставок, сказала глава регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции. По ее словам, решение сохранить ставки на прежнем уровне было принято единогласно.