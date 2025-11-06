Дело пожелавшего воевать на стороне ВСУ Дмитрия Зайцева передали в Курский суд

Уголовное дело Дмитрия Зайцева, обвиняемого в конфиденциальном сотрудничестве с запрещенной в РФ террористической организацией «Легион "Свобода России"», будут рассматривать в Курском областном суде, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда. головное дело содержит статьи о государственной измене (ст. 275.1 УК РФ, до восьми лет) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до двадцати лет).

По данным следствия, Дмитрий Зайцев установил контакты с представителями организации через электронную почту, выразив готовность съемки административных и военных объектов Курска. Обвиняемый также разместил в разных районах города листовки с символикой запрещенного формирования. Первоначально задержанный в октябре 2024 года, он был переведен под домашний арест после шести месяцев содержания в СИЗО. Вскоре поступила оперативная информация о попытках господина Зайцева выехать через Беларусь на территорию Украины для вступления в ряды военизированных формирований. После этого он снова был отправлен в СИЗО.

В середине октября второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Белгорода к 15 годам лишения свободы по делу об участии в террористической организации, публичном оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ; ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Ульяна Ларионова