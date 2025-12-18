Думская фракция КПРФ предложила реформировать Конституционный суд

Группа депутатов Государственной думы от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесла проект реформы Конституционного суда (КС). Парламентарии предложили существенно ограничить полномочия высшей инстанции.

Оппозиция предложила масштабный пересмотр всего института Конституционного суда, обосновывая свою инициативу падением его популярности и утратой независимости.

Среди предложенных поправок:

Обязанность членов КС переизбираться каждые шесть лет. Вместо существующего сейчас бессрочного избрания, ограниченного только предельным возрастом в 70 лет;

Возвращение института публикации особого мнения судей;

Отмена нормы о привлечении КС к организации референдума в России;

Запрет на создание КС норм права, заменяющих закон, включая так называемое «временное правовое регулирование»;

Введение механизма для пересмотра решений КС. К примеру, по причине неправильного истолкования им Конституции.

Коммунисты также обвиняют КС в нарушении принципа разделения властей. «Одной из попыток подмены законодателя является введение КС так называемого "моратория на смертную казнь"»,— указали авторы в пояснительной записке.

По мнению КПРФ, при всех существующих изъянах КС сохраняет потенциал, способный служить «не только власти, но и народу».

Степан Мельчаков