В школах Новороссийска установили теплицы за 700 тысяч рублей

В трех школах Новороссийска оборудовали агрономические комплексы с теплицами, на которые из муниципального бюджета было выделено свыше 700 тыс. руб. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко, муниципалитет планирует продолжать работу в данном направлении.

Агрономические комплексы обустроили в школах №20, №34 и №40. На деньги, выделенные из бюджета города, приобрели и смонтировали теплицы, закупили грунт и инвентарь для ухода за растениями. Модернизация образовательной среды, по словам Андрея Кравченко, проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Ключевой элемент инициативы — установка теплиц в общеобразовательных учреждениях. Этот проект решает сразу несколько важных задач: профориентация школьников в сфере агротехнологий и экологии, практико-ориентированное обучение биологии и экологии, а также формирование экологической культуры у подрастающего поколения»,— подчеркнул мэр Новороссийска.

В теплицах ученики школ начнут выращивать огурцы и помидоры, зелень и перцы, микрозелень и цветочные растения, а также редкие и экспериментальные сорта для исследовательских проектов.

София Моисеенко