Минюст разработал порядок оказания психологической помощи заключенным и содержащимся в СИЗО. Порядок утверждает право осужденных и обвиняемых на получение поддержки, устанавливает правила для сотрудников психологической службы УИС и определяет основные виды их работ с пациентами.

Сейчас психологическая помощь оказывается в местах лишения свободы в соответствии с законом о пробации. Но в июле 2025 года Госдума приняла закон, дающий Минюсту и органам ФСИН издавать собственные приказы о материально-техническом обеспечении, оказании психпомощи, ведении профилактического учета, конвоирования и др.

Согласно проекту Минюста, приказ о порядке вступит в силу 28 января 2026 года. Контролировать исполнение приказа будет замминистра юстиции Вадим Баланин.

Закон о пробации был подписан президентом в феврале 2023 года. Он предусматривает три вида пробации: исполнительная — для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества; пенитенциарная — для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы; постпенитенциарная — для тех, кто покинул колонию. С 1 января 2024 года закон вступил в силу в части, касающейся исполнительной и пенитенциарной пробации. Положения, которые затрагивают освободившихся граждан, действуют с 1 января 2025 года.

Полина Мотызлевская