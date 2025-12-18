Каток в Ростове Великом сделают бесплатным для детей в праздники

В Ростове Великом решили сделать бесплатным вход на каток в Городском саду для детей и подростков до 18 лет включительно в период с 28 декабря по 12 января. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава Ростовского округа Андрей Шатский.

Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Подобное решение сможет порадовать наших юных жителей и обеспечит дополнительное удовольствие от зимних каникул»,— написал господин Шатский.

С этого года главный каток Ростова Великого стал платным. Вход для взрослых — 200 руб., для детей — 100 руб. Введение платы вызвало недопонимание у части жителей. Глава округа объяснил это вынужденной мерой, направленной на обеспечение стабильного функционирования ледового комплекса и оплату коммунальных услуг.