Глава Ростовского округа объяснил введение платы за вход на каток

В Ростове Великом вход на каток в Городском саду сделали платным. Об этом сообщил глава Ростовского округа Андрей Шатский на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шатский, Вконтакте Фото: Андрей Шатский, Вконтакте

«Мера вынужденная, направленная на обеспечение стабильного функционирования ледового комплекса и оплату коммунальных услуг»,— написал господин Шатский.

В окружной администрации сообщили, что деньги от посетителей катка получит заказчик — МАУ «Районный центр культуры и народного творчества». Стоимость входа на каток составляет 200 руб. для взрослого и 100 руб. для ребенка. Многодетные семьи получат скидку 50%, а семьи участников СВО смогут бесплатно посетить каток.

«Дополнительно сообщаем, что до 31 декабря 2025 года каждую субботу и воскресенье, а после Нового года ежедневно в Городском саду будут проводиться досуговые мероприятия, на которых для всех принимающих участие детей и взрослых будут выдаваться бесплатные билеты на сеанс»,— сообщили в администрации и добавили, что при благоприятных погодных условиях бесплатные катки зальют в других частях города.

Каток «Ледяная сказка» открыли 15 декабря. Его площадь составляет 1,8 тыс. кв. м, есть фотозоны, музыкальное сопровождение, подсветка, рядом размещены ярмарочные домики и ледяные горки. Стоимость контракта на организацию ледового комплекса составила 53,4 млн руб.

Практика организации бесплатных ледовых катков во всех главных городах районов была введена в Ярославской области в 2023 году. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета.

Алла Чижова