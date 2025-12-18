Владельцу спа-комплекса, где утонула школьница, предъявлено обвинение

В Ростове-на-Дону предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека» индивидуальному предпринимателю, в спа-центре которого утонула 11-летняя школьница. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

Инцидент произошел в июне 2025 года, когда школьница отмечала день рождения в развлекательном заведении, упала в бассейн без защитного ограждения и погибла из-за отсутствия спасателей и медиков на месте. К ответственности так никого и не привлекли.

По просьбе матери погибшей, расследование дела под личный контроль в начале декабря взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Фигурант заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн