За свои поступки надо отвечать

«Алка-Зельтцер», криокамеры и наваристый говяжий бульон: спрос россиян на средства от похмелья растет. Продажи аптечных препаратов приближаются к рекорду последних четырех лет, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group. С начала года сети реализовали почти 2 млн упаковок таких средств — на 27% больше, чем в 2024-м. В денежном выражении продажи прибавили столько же и превысили 800 млн руб. В топ входят «Алко-зельтцер», «Stop похмелье», «Бодрое утро» и «Day after плюс».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что еще покупают россияне, чтобы избавиться от похмелья, рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Достаточно высокая динамика потребления наблюдалась в прошлом году: денежный объем вырос более чем на 47% в рублях, а натуральные объемы в упаковках выросли на 12,5%. В текущем году высокая динамика сохраняется в отношении денежного объема — плюс почти 25%, а натуральные объемы начали снижаться — мы фиксируем минус 2%. Дело в том, что эта категория очень разнообразна, она состоит как минимум из лекарственных препаратов и БАДов. С точки зрения денежного объема быстрее растут именно лекарства, они представлены двумя позициями — "Алка-Зельтцер" и "Метадоксил", — которые определяют в значительной степени динамику рынка и оттягивают спрос от остальных товарных категорий».

Среди традиционных методов лечения похмелья — обильное питье и свежий воздух. В свою очередь, российские медучреждения предлагают целый комплекс процедур, который поможет с детоксикацией. О самых популярных рассказала основатель и научный руководитель сети Grand Clinic Ольга Шуппо: «На первое место можно поставить общую криотерапию — это так называемое лечение холодом, когда человек буквально на две минуты погружается в капсулу с температурой -130°C, -140°C. Этот метод позволяет очень быстро перепрограммировать организм и включить все этапы детоксикации.

Второй метод — внутривенные инъекции. Третий — гипербарическая оксигенация, то есть кислородная капсула или барокамера. Каждая процедура стоит в пределах 3 тыс. руб. и очень хорошо влияет на самочувствие. Можно сделать что-то одно или комплекс, то есть быстрое и качественное восстановление в общей сложности обойдется до 10 тыс. руб.».

Тренд на антипохмельное меню уже не первый год захватывает ресторанный рынок, особенно в период длинных праздников. Среди таких блюд — наваристые похлебки, пельмени, лапша и куриный бульон. В ресторанах «Мясо&Рыба» такие предложения пользуются спросом ежегодно, отмечает основатель сети Сергей Миронов: «Мы каждый год в ресторанах "Мясо&Рыба" устраивали антипохмельный подарок гостям. В течение всех январских праздников можно было прийти и в обязательном порядке получить рыбную солянку и бокал Prosecco. А вообще, если человек приходит с похмельем, у нас специально есть наваристый говяжий консоме — очень крепкий бульон, это идеальное средство. Летом мы его выводим из меню, а зимой у него самые большие продажи, как ни странно, именно с 1 по 10 января».

В начале года в продажу поступила и беспохмельная водка, которую разработали российские ученые. Как утверждают производители, она снижает вред от алкоголя на 57%, а природный комплекс ингредиентов делает риски появления похмелья минимальными.

Анна Кулецкая