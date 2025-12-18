Верховный суд опубликовал определение по делу Долиной. Главное из документа

16 декабря Верховный суд пересмотрел решения нижестоящих инстанций и пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований Ларисы Долиной по делу о покупке пятикомнатной квартиры в центре Москвы. 18 декабря судебная инстанция опубликовала полный текст определения. Главные выводы из документа — в материале «Ъ».

Дом по адресу Ксеньинский переулок дом 3, квартиру в котором певица Лариса Долина продала предпринимательнице Полине Лурье

