Герасимов: Украина получила $550 млрд иностранной помощи за четыре года

Объем иностранного финансирования Украины за последние четыре года превысил $550 млрд, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, из этой суммы более $220 млрд было направлено на военные нужды Украины.

«Страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку»,— сказал господин Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. Он добавил, что наиболее активно в военной помощи Украине участвуют 20 стран. Начальник Генштаба не уточнил, какие именно.

За четыре года Украина получила от других стран более тысячи танков, 200 самолетов и вертолетов, а также около 100 тыс. беспилотников, добавил Валерий Герасимов.