Правительство одобрило ужесточение правил изменения Семейного кодекса

Правительство РФ, по данным «Ъ», 18 декабря одобрило для внесения в Госдуму законопроект, ужесточающий правила внесения изменений в Семейный кодекс РФ. Любые поправки в кодекс будет запрещено включать в тексты законов, меняющих другие законодательные акты.

Аналогичное правило уже действует для Бюджетного, Гражданского, Налогового, Трудового, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также КоАП, говорится в пояснительной записке к проекту. Разработчиком проекта является Минюст.

Изменения в кодекс, указывают разработчики, защитит семейное законодательство от «спонтанных», «произвольных» и «несистемных» изменений.

Полина Мотызлевская